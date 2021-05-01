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Началась выплата российских надбавок к пенсиям

Началась выплата российских надбавок к пенсиям

С сегодняшнего дня в Приднестровье начали выплачивать так называемые российские надбавки. Это ежемесячные доплаты пенсионерам, которые с 2008 года поступают из РФ в качестве гуманитарной помощи.

Их выдают приднестровским и российским пенсионерам, проживающим в нашей республике.

Те, кому пенсию приносят домой, получат её сразу вместе с надбавками. Тем, кто уже получил пенсию 6-7 мая, доплаты будут доставлены в течение месяца по дополнительным спискам, передает novostipmr.com.

Всем остальным пенсионерам суммы гуманитарной помощи РФ будут перечислены на их банковские счета.

Сейчас российские надбавки получают около 145 тысяч граждан, из них почти 2/3 – на счета в банке.

Доплаты дадут сразу за весь период с января по май. Если сложить все ежемесячные платежи, то получится 750 рублей.

А в июне российскую надбавку (150 рублей) дадут уже одновременно с пенсией за текущий месяц.
novostipmr.com
  • Вчера, 22:19
  • DTV
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