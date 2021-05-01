На заседании Оперативного штаба говорили о подвижках в вакцинации приднестровцев. 2597 человек привиты «AstraZeneca», полный курс противокоронавирусной вакцинации препаратом «Pfizer» прошли 930 жителей республики, 3247 получили первый компонент «Спутник V». На сегодняшний день функционируют 26 пунктов вакцинации. Они расположены в поликлиниках Тирасполя и Бендер, прививочных кабинетах центральных районных больниц, СВА Ближнего Хутора, Кицкан, Терновки, Суклеи, Паркан, Протягайловки и Гыски. По мере необходимости количество пунктов может быть увеличено. По словам Министра здравоохранения Кристины Албул, интерес к российской вакцине среди приднестровцев велик. По ее мнению, на завершение первого этапа массового вакцинирования (использование 31000 парных доз) потребуется порядка двух недель, передает пресс-служба главы государства.
Президент спрашивал о нагрузке на сеть инфекционных госпиталей. Их коечный фонд занят менее чем на треть. Накануне был свернут коронавирусный стационар на базе григориопольской больницы. Прекращен прием новых COVID-пациентов и Бендерским центром матери и ребенка. Там проходят курс лечения 40 инфицированных граждан. Те из них, кто до конца текущей недели не завершат курс лечения, будут переведены из БЦМиР в другие COVID-госпитали.
Обсуждался вопрос обеспеченности профильных ЛПУ медпрепаратами. Дефицита нет. Запасы пополняются исходя из потребности. В республику поступила партия индийского препарата «Ремдесивир». Пока – 1000 флаконов. Общий заказ гораздо объемнее. Поставки будут этапными.
Говорили на совещании о карантинных мерах.В целом ограничения, направленные на предотвращение распространения в Приднестровье новой коронавирусной инфекции, продлеваются до 15 июня. При этом карантин точечно смягчается. Сегодня обсуждался вопрос возобновления деятельности объектов культуры. Предложено с 17 мая вернуться к репетициям, а две недели спустя – к выступлениям. Пока на повестке открытие театра, Дворца Республики и, возможно, кинотеатров. Члены Оперштаба предложение поддержали.
По инициативе Президента возвращается к стандартному режиму работы общественный электротранспорт. Троллейбусы будут ходить по графику, который действовал до введения карантина. Даны соответствующие поручения. При этом сохраняются требования, связанные с обеспечением безопасности граждан: пребывание в салоне возможно только в защитной маске, число пассажиров ограничено количеством посадочных мест.
Говорили на заседании Оперштаба и о прошедших в республике майских праздниках. Глава государства отметил высокий уровень их организации и проведения. Он выразил благодарность всем, кто был задействован в этой работе, отметив, что главная оценка – это мнение граждан, а оно однозначно: мероприятия, посвященные Дню Великой Победы, а также пасхальные мероприятия организованы добросовестно и качественно. president.gospmr.org