Спасатели начнут нести службу на пляжах республики с 17 мая. Но прежде нужно оборудовать посты: привести в порядок вышки, составить график дежурств и, самое главное, подготовить спасательный инвентарь.
По решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям главы госадминистраций помогут аварийно-спасательным подразделениям в приобретении плавсредств, моторов и недостающего спасательного инвентаря, передает пресс-центр МВД ПМР.
В Бендерах снаряжение было закуплено в два этапа, подразделение полностью укомплектовано всем необходимым. Сотрудники АСП заступят на посты во всеоружии.
Сейчас спасатели на практике отрабатывают способы извлечения утопающего из воды, а также приёмы оказания первой медицинской помощи.
Четырнадцатого мая личный состав АСП продемонстрирует свои навыки на экзамене и получит допуски, чтобы в понедельник, 17-го, в полной готовности заступить на первое дежурство. mvdpmr.org