Dnestr.TV

 
0

Полный бардак: страны Евросоюза намерены вводить разные форматы ковид-паспортов

Полный бардак: страны Евросоюза намерены вводить разные форматы ковид-паспортов

Встреча представителей Еврокомиссии и министров иностранных дел стран ЕС, на которой обсуждался вопрос введения сертификатов прививок от коронавируса, окончилась безрезультатно – формат ковид-паспортов остался несогласованным.

Но сразу после ее окончания представители стран, входящих в Евросоюз, наперебой стали заявлять о том, что будут такие паспорта вводить самостоятельно, передает kp.ru.

- Представляя инициативу, представитель Еврокомиссии раз пятнадцать повторил, что сертификат вводится в строгом соответствии с принципом субсидиарности – это когда страна сама решает, что и как, а Брюссель ей не указ. А это значит, что в разных странах, скорее всего, будут и разные требования", – заявила евродепутат от Эстонии Яна Тоом.

По мнению вице-президента ЕК Мароша Шефчовича, введение единых сертификатов вакцинации позволило бы людям беспрепятственно перемещаться между странами и приступить к полноценному восстановлению индустрии путешествий.

Шефчовича поддержал государственный министр ФРГ по делам Европы, заявивший, что вопрос введения ковид-паспортов на фоне набирающей обороты кампании по вакцинации имеет первоочередное значение.

Пока же в Еврокомиссии сообщили, что в ближайшие дни пилотный проект по тестированию технологии сертификатов будет запущен в нескольких странах. Это означает, что до введения собственно ковид-паспортов дело пока дойдет не скоро.

kp.ru
  • Вчера, 21:08
  • DTV
  • Просмотров: 34
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • ART SPASE: SPRING

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • ART SPASE: SPRING
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна