Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан вышел с инициативой и предложил законодательно закрепить норму, которая запрещает при оформлении результатов медосмотра вносить сведения о диагнозе работника без его согласия. В медицинском заключении можно будет указывать только пригодность или непригодность к работе, передает пресс-служба ВС ПМР.
«В адрес Прокурора ПМР поступали обращения граждан, которые жаловались, что при прохождении периодических медицинских осмотров в медкнижку часто вписываются диагнозы. Есть люди, которые не хотят, чтобы их диагноз фигурировал у работодателя. Поэтому будет четко прописана норма о том, что врачи должны вписывать в медицинскую документацию только те сведения, которые необходимо знать работодателю. Всё, что касается диагноза, человек вправе не разглашать», – разъяснил председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
По закону «Об основах охраны здоровья граждан» информация, содержащаяся в медицинских документах гражданина, составляет врачебную тайну и может предоставляться без его согласия только в исключительных случаях. Например, при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений или по запросу органов прокуратуры.
Депутаты Верховного Совета поддержали инициативу коллеги и приняли дополнения в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» сразу в двух чтениях. vspmr.org