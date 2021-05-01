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Вписать диагноз в медкнижку можно будет только с согласия работника

Вписать диагноз в медкнижку можно будет только с согласия работника

Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан вышел с инициативой и предложил законодательно закрепить норму, которая запрещает при оформлении результатов медосмотра вносить сведения о диагнозе работника без его согласия. В медицинском заключении можно будет указывать только пригодность или непригодность к работе, передает пресс-служба ВС ПМР.

«В адрес Прокурора ПМР поступали обращения граждан, которые жаловались, что при прохождении периодических медицинских осмотров в медкнижку часто вписываются диагнозы. Есть люди, которые не хотят, чтобы их диагноз фигурировал у работодателя. Поэтому будет четко прописана норма о том, что врачи должны вписывать в медицинскую документацию только те сведения, которые необходимо знать работодателю. Всё, что касается диагноза, человек вправе не разглашать», – разъяснил председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.

По закону «Об основах охраны здоровья граждан» информация, содержащаяся в медицинских документах гражданина, составляет врачебную тайну и может предоставляться без его согласия только в исключительных случаях. Например, при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений или по запросу органов прокуратуры.

Депутаты Верховного Совета поддержали инициативу коллеги и приняли дополнения в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» сразу в двух чтениях.
vspmr.org
  • Вчера, 21:11
  • DTV
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