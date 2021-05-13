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Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список номинантов на премию мира. Об этом заявил академик, писатель Сергей Комков, номинировавший главу государства, передает gazeta.ru

«Получил [письмо], ответили, что «Ваш кандидат включен в список», — рассказал писатель.

Он также добавил, что всего 286 номинантов.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Путина выдвинули на соискательство Нобелевской премии мира — 2021. В дальнейшем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя данное известие, подчеркнул, что «ничего страшного», если решение о присуждении премии российскому лидеру принято не будет.

15 октября 1990 года президенту СССР Михаилу Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и западными странами.

gazeta.ru
  • Вчера, 21:13
  • DTV
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