На тираспольском винно-коньячном заводе рассказали, как проходил международный конкурс вин в этом году.
Игристое вино производства приднестровского винно-коньячного комбината получило "бронзу" конкурса International wine challenge 2021, который проходил в апреле-мае в Великобритании. В соревновании участвовали тысячи вин из 52 стран мира. Еще два наименования вин этого производителя награждены значками commended ("рекомендовано"), передает sputnik.md.
"Чтобы завоевать бронзу, нужно было набрать от 80 до 90 баллов. А значок "commended" - по статусу чуть ниже третьего места", - объяснила представитель приднестровского завода KVINT Анна Козырина.
Британский конкурс стартовал в апреле. Для участия соискатели наград отправили образцы своей продукции. Причем в нескольких экземплярах, чтобы всем хватило. По правилам конкурса, дегустационная комиссия проводит несколько заседаний, в составе жюри – до шестидесяти человек. Испытания проводятся в два приема с повторным тестом через пару недель. Все вина дегустаторы пробуют вслепую.
"Наименований вин члены жюри не знают. Дело в том, что оценки, полученные с помощью органов чувств, весьма субъективны. Может быть самочувствие разное у дегустаторов, различные условия при проведении этого конкурса. Это, конечно, все профессионалы высокого уровня, но и у них могут быть разные мнения в разные дни. Поэтому участие в таких конкурсах – дело затяжное. Но мы дождались оповещения и ждем наших дипломов", - прокомментировала собеседница.
Награды и дипломы международного британского конкурса вин организаторы отправят всем победителям и призерам по почте.