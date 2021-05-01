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Закон о геномной регистрации вступит в силу с января 2022 года

Закон о геномной регистрации вступит в силу с января 2022 года

Совершенно новый для Приднестровья закон «О государственной геномной регистрации в ПМР» вступит в силу после подписания Президентом с 1 января 2022 года. Сегодня депутаты Верховного Совета приняли его в III окончательном чтении. Оно подразумевает внесение изменений в ряд нормативных актов, которые могли бы вступить в противоречие в связи с принятием нового закона о геномной регистрации, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

На пленарном заседании депутаты проголосовали за внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, в закон «О персональных данных» и в закон «О милиции»:

- в Уголовно-процессуальный кодекс внесена поправка об обязательной геномной регистрации неопознанных трупов;

- в законе «О милиции» наряду с государственной дактилоскопической регистрацией к обязанностям и правами милиции отнесена и государственная геномная регистрация;

- в законе «О персональных данных» изменено понятие биометрических персональных данных и основание их обработки без согласия субъекта персональных данных (проведение обязательной государственной геномной регистрации).

Таким образом действующие законодательные акты были приведены в соответствие с принимаемым законом, регламентирующим на государственном уровне регистрацию геномных данных человека.

Чтобы новый закон начал действовать в госбюджете необходимо заложить порядка 1 млн 150 тыс рублей в год. При этом, предполагается и поступление денежных средств в республиканский бюджет за счет проведения добровольной государственной геномной регистрации. Согласно приведенным в пояснительной записке расчетам стоимость одного генотипического исследования в 2019 году составила 983,04 рубля.

Во II неокончательном чтении закон «О государственной геномной регистрации» был принят парламентом в конце марта 2021 года. Новый закон определяет, что геномной регистрации в обязательном порядке будут подлежать только граждане, которые осуждены и отбывают наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности. В базу данных ДНК обязательно будет вноситься биологический материал, который был взят на месте преступления или в ходе следственных действий и не опознан, и биологический материал умерших, личности которых не установлены. Добровольно внести данные о своей ДНК сможет любой приднестровец, но эта процедура будет платной.

Таким образом, база геномных данных в первую очередь поможет криминалистам и следственным органам оперативно раскрывать совершенные преступления, эффективнее искать без вести пропавших и устанавливать личность человека.
vspmr.org
  • Сегодня, 08:54
  • DTV
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