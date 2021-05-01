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В селе Томай появилась «Пограничная зона»

В селе Томай появилась «Пограничная зона»

В Томае в День Победы открылась своя «Пограничная зона». В селе установили пограничный столб с символикой советского союза.

Освящён символ пограничных войск Советского Союза - пограничный столб и открыта зона отдыха для сельчан, служивших в пограничных войсках и для всех желающих, передает gagauzinfo.md

На открытие было приглашено руководство и жители села. Мероприятие посетили члены Ассоциации пограничников Гагаузии.

В селе Томай появилась «Пограничная зона»

В селе Томай появилась «Пограничная зона»

В селе Томай появилась «Пограничная зона»

В селе Томай появилась «Пограничная зона»

В селе Томай появилась «Пограничная зона»

В селе Томай появилась «Пограничная зона»

В селе Томай появилась «Пограничная зона»

gagauzinfo.md
  • Сегодня, 08:57
  • DTV
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