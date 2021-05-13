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Подписано соглашение о сотрудничестве между горрайсоветами

Подписано соглашение о сотрудничестве между горрайсоветами

Руководители местных советов городов и районов подписали Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии. Документ официально закрепил создание анонсированной ранее ассоциации «Совет муниципальных образований ПМР». Идея её появления принадлежит столичному горсовету. Цель – координировать деятельность Советов народных депутатов, способствовать развитию местного самоуправления и решению общих проблем.

Ранее руководители горрайсоветов подписали Протокол о намерениях по межмуниципальному сотрудничеству. Его одобрили на сессиях местных советов. Сегодняшний документ – это итоговое соглашение, сообщает novostipmr.com.

«Ассоциация родилась не на пустом месте: по прошлым годам был опыт совместных обращений горрайсоветов в адрес стран-гарантов, Ассамблеи ООН. Нам будет легче решать совместно многие вопросы, например совершенствования законодательства. Районные и городские советы предлагают те или иные законодательные инициативы, и сейчас их будут обсуждать в Ассоциации и принимать на более выгодных условиях для жителей не только Бендер или Тирасполя, но и других городов и районов. Это более сбалансированные решения для всех», – отметил председатель Бендерского горсовета Юрий Кара.

Также в ассоциацию пригласят представителей сельских и поселковых советов, чтобы учитывать их мнение при принятии тех или иных решений.

На сегодняшней встрече отмечали: помимо обсуждения внутренних вопросов, будет проще развивать сотрудничество на международном уровне.

«Нам даётся возможность представлять нашу республику на крупных площадках других ассоциаций. Ближайшая поездка будет посвящена налаживанию этих отношений и заключению договоров о сотрудничестве с ассоциациями, которые действуют на территории России», – отметил руководитель столичного горсовета Вадим Дони.

«Мы запланировали встречи с президентом МАГ (Международной ассамблеи столиц и крупных городов) и общественными организациями, объединяющими представителей местного самоуправления», – рассказала глава Слободзейского горрайсовета Татьяна Залевская.

В МАГ входит 87 городов Российской Федерации и стран СНГ. Это международная площадка, где можно реализовывать свои идеи и обмениваться опытом.

Подписано соглашение о сотрудничестве между горрайсоветами
Подписано соглашение о сотрудничестве между горрайсоветами
Подписано соглашение о сотрудничестве между горрайсоветами
novostipmr.com
  • Сегодня, 09:02
  • DTV
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