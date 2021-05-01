В период с 7 по 13 мая на территории республики зарегистрировано 162 заявления и сообщения о преступлениях. По 122 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период был зарегистрирован один грабёж (раскрыт), 28 краж (шесть из них раскрыты по горячим следам), два угона (по одному факту подозреваемый задержан). Выявлено и задокументировано три факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и одно преступление в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано десять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано семь госдолжников.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1118 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 17 водителей, которые были за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено шесть таких водителей, четыре – в Тирасполе, в Слободзейском, Дубоссарском и Каменском районах – по два, в Григориопольском районе – один.
С 7 по 13 мая на территории республики зарегистрировано четыре пожара: по одному в Тирасполе, Бендерах, с. Кицканы Слободзейского района, с. Рашков Каменского района. В результате пожаров погибших нет, один человек получил травмы. За нарушение правил пожарной безопасности составлено девять административных протоколов. mvdpmr.org