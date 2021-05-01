Dnestr.TV

 
0

Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 7 по 13 мая на территории республики зарегистрировано 162 заявления и сообщения о преступлениях. По 122 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период был зарегистрирован один грабёж (раскрыт), 28 краж (шесть из них раскрыты по горячим следам), два угона (по одному факту подозреваемый задержан). Выявлено и задокументировано три факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и одно преступление в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано десять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано семь госдолжников.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1118 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 17 водителей, которые были за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено шесть таких водителей, четыре – в Тирасполе, в Слободзейском, Дубоссарском и Каменском районах – по два, в Григориопольском районе – один.

С 7 по 13 мая на территории республики зарегистрировано четыре пожара: по одному в Тирасполе, Бендерах, с. Кицканы Слободзейского района, с. Рашков Каменского района. В результате пожаров погибших нет, один человек получил травмы. За нарушение правил пожарной безопасности составлено девять административных протоколов.
mvdpmr.org
  • Вчера, 18:51
  • DTV
  • Просмотров: 57
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING
  • В закон "О безопасности дорожного движения" внесут по ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING
  • В закон "О безопасности дорожного движения" внесут по ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна