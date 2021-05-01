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Первый молдавский спутник скоро отправится в космос

Первый молдавский спутник скоро отправится в космос

Первый космический спутник Молдовы получил книжку ATA, выданную ТПП.

Торгово-промышленная палата Республики Молдова впервые выдала книжку (карнет) ATA для наноспутника Центра космических технологий Технического университета Молдовы (CNTS ТУМ).

Карнет АТА, как таможенный документ, облегчающий временный вывоз товаров, был запрошен Техническим университетом в связи с необходимостью функциональных испытаний наноспутника для запуска в космос. На основании книжки, заполненной и выданной ТПП, наноспутник TUMnanoSAT и необходимые аксессуары доставляются в Румынию, где они проходят испытания в Институте космических наук в Румынии, а затем вновь возвращаются в производство в Республике Молдова, сообщает bloknot-moldova.md ссылаясь на Mybusiness.

Эта деятельность осуществляется в рамках международной программы. Так, Центр космических технологий Технического университета Молдовы был выбран Японским аэрокосмическим агентством (JAXA) и Управлением ООН по космосу (UNOOSA) для четвертого раунда программы KiboCUBE для запуска в этом году наноспутника TUMnanoSAT с Международной космической станции (МКС) через японский экспериментальный модуль JEM Small Satellite Orbital Deployer (J-SSOD).

По данным, предоставленным CNTS ТУМ, этот спутник разработан в соответствии с международным стандартом CubeSat с образовательными и исследовательскими задачами.

Таким образом, планируемый запуск в космос первого спутника Республики Молдова окажет серьезное влияние на повышение качества инженерных исследований и интеграцию Республики Молдова в сообщество стран, разрабатывающих космические технологии.

Первый молдавский спутник скоро отправится в космос
bloknot-moldova.md
  • Вчера, 18:56
  • DTV
  • Просмотров: 51
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