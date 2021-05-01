Информационный социальный ролик, созданный в рамках проекта «Укрепление правового и адвокационного потенциала сообщества людей, живущих с ВИЧ», предлагает дискуссию о феномене дискриминации людей, живущих с ВИЧ, в медицинских учреждениях.
«К счастью, мы всё реже сталкиваемся с такими историями, но иногда все же сталкиваемся, - уточнила исполнительный директор «Альянса общественного здоровья» Жанна Вильховая. - И данный сюжет - как раз об этом. Хотелось бы знать мнение тех, кто посмотрел данный анимационный ролик: так должно быть, или же практика изоляции ВИЧ-позитивных пациентов необоснованна и уже давно является пережитком прошлого, лишенным всякого здравого смысла?».
Проект реализуется общественными организациями с двух берегов Днестра - НП «Альянс общественного здоровья» в партнерстве с Общественной ассоциацией «IDOM» с правого берега, в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции.