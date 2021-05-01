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Сотрудники подразделений МВД ПМР ведут активную работу по борьбе с амброзией

Сотрудники подразделений МВД ПМР ведут активную работу по борьбе с амброзией

Массовые всходы амброзии появляются в конце мая. Растение сохраняет жизнеспособность до первых заморозков. Активное цветение приходится на август – сентябрь. В каждом соцветии миллиард пыльцевых зёрнышек, которые переносятся ветром на десятки километров.

Этот опасный карантинный сорняк наносит ущерб сельхозпроизводителям, поскольку иссушает почву, вытягивая вместе с влагой минералы, тем самым представляя угрозу культурным насаждениям. К тому же его пыльца вызывает сильнейшие аллергические реакции у людей.

Ежегодно с целью обеспечения безопасности населения республики, а также предотвращения случаев многочисленных заболеваний правоохранители проводят рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на выявление и уничтожение массово произрастающих карантинных сорняков, передает пресс-центр МВД ПМР.

Только в прошлом году сотрудниками органов внутренних дел было составлено 220 протоколов на тех, кто допустил нарушение правил борьбы с амброзией.

Согласно ст. 10.1 Кодекса об административных правонарушениях, несоблюдение правил борьбы с карантинными растениями и сорняками влечёт за собой ответственность в виде наложения штрафа на граждан – в размере до 20 РУ МЗП, на должностных лиц – до 60 РУ МЗП, на юридических лиц – до 200 РУ МЗП.

Если вы стали очевидцем нарушения требования действующего законодательства, незамедлительно сообщите в Дежурную часть МВД или территориальных ОВД посредством приложений «Viber», «Telegram» в сети Интернет или по телефону 102.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 07:29
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