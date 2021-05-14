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Посольство США обязали выполнить требование по запрету найма россиян до 1 августа

Посольство США обязали выполнить требование по запрету найма россиян до 1 августа

Вопрос о запрете посольству США нанимать на работу россиян закрыт окончательно. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Согласно распоряжению правительства России от 13 мая, изданному во исполнение упомянутого указа, американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации. С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что Посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями», — сказала Захарова, передает gazeta.ru

Ранее правительство США приняло решение о том, что американское посольство в Москве сократит объем консульских услуг, в частности полностью прекратит обработку запросов на выдачу неиммиграционных виз, кроме чрезвычайных случаев.

До этого Россия направила США ноту об изменении порядка поездок по РФ.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Данные санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы.

16 апреля Россия объявила ответные меры. Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.

gazeta.ru
  • Сегодня, 07:31
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