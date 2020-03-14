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Приднестровье упростило пересечение границы для групп иностранных туристов

Приднестровье упростило пересечение границы для групп иностранных туристов

Иностранные граждане, которые приезжают в Приднестровье с целью туризма, пропускаются вне очереди в пунктах пропуска через государственную границу ПМР. Соответствующие дополнения были внесены в апреле этого года в Указ Президента ПМР «Об установлении режима в пунктах пропуска через государственную границу Приднестровской Молдавской Республики». Данная мера реализована в рамках государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019-2026 годы, передает novostipmr.com ссылаясь на сайт Агентства по туризму ПМР.

В Министерстве государственной безопасности ПМР разъяснили механизм пересечения границы вне очереди для организованных групп туристов.

В заявке туристической организации необходимо указать следующую информацию:

- наименование пункта пропуска через государственную границу ПМР, через который планируется въезд на территорию ПМР;

- дата и примерное время прибытия в пункт пропуска через государственную границу ПМР;

- сведения о транспортном средстве и его собственнике, а также сведения о человеке (при наличии такового), под управлением которого будет находиться транспортное средство (фамилия, имя, отчество), в соответствии с данными действительного документа, удостоверяющего личность и предназначенного для использования за рубежом;

- предполагаемое место и время пребывания на территории ПМР;

- контактные данные и фамилия, имя, отчество пребывающего вместе с организованной группой представителя организации (при наличии такового), осуществляющей туроператорскую и турагентскую деятельность, а также организации, предоставляющей экскурсионные услуги (для иностранного гражданина — в соответствии с данными действительного документа, удостоверяющего личность и предназначенного для использования за рубежом, а для граждан ПМР — в соответствии с данными действительного документа, удостоверяющего личность), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность.

Группа туристов должна быть не менее 10 человек (с учетом представителей туристической организации и водителя). Выезд из ПМР необходимо осуществлять в том же составе группы, что и при въезде, за исключением непредвиденных случаев.

«Эта мера позволит иностранным туристам, прибывающим в Приднестровье, пересекать границу в ускоренном режиме, что, безусловно, будет способствовать увеличению туристического потока», — отмечает заместитель директора Агентства по туризму ПМР Егор Артюхов.

Заявку можно отправить по электронной почте secretariat@mgb.gospmr.org или на почтовый адрес МГБ ПМР: 3300, г. Тирасполь, ул. Манойлова, д. 42.

Напомним, что до 1 июня пересекать границу Приднестровья можно без разрешений Оперштаба и ПЦР-тестов.
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:41
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