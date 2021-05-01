Dnestr.TV

 
0

Проходит отбор абитуриентов из Молдовы в российские вузы

Проходит отбор абитуриентов из Молдовы в российские вузы

Как пишет пресс-служба представительства Россотрудничества в Молдове, в Русском доме в Кишиневе прошло заседание рабочей группы по отбору молдавских абитуриентов на бюджетное обучение в российские вузы в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации.

Состав рабочей группы был утвержден послом России в Республике Молдова Олегом Васнецовым. В нее вошли сотрудники посольства и представительства Россотрудничества, представители ведущих российских вузов (Московского физико-технического института, Финансового университета при правительстве России, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного университета правосудия), а также руководители русских общин, передает bloknot-moldova.md.

Члены комиссии рассмотрели досье кандидатов и сформировали списки молдавских абитуриентов на обучение в российских вузах за счет бюджета Российской Федерации.

Информация о результатах отбора с комментариями будет размещена в личном кабинете каждого кандидата на портале education-in-russia.com.

Проходит отбор абитуриентов из Молдовы в российские вузы
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 07:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING
  • Про нас иначе. Метеостанции в сельском хозяйстве

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING
  • Про нас иначе. Метеостанции в сельском хозяйстве
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна