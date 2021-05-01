Как пишет пресс-служба представительства Россотрудничества в Молдове, в Русском доме в Кишиневе прошло заседание рабочей группы по отбору молдавских абитуриентов на бюджетное обучение в российские вузы в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации.
Состав рабочей группы был утвержден послом России в Республике Молдова Олегом Васнецовым. В нее вошли сотрудники посольства и представительства Россотрудничества, представители ведущих российских вузов (Московского физико-технического института, Финансового университета при правительстве России, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного университета правосудия), а также руководители русских общин, передает bloknot-moldova.md.
Члены комиссии рассмотрели досье кандидатов и сформировали списки молдавских абитуриентов на обучение в российских вузах за счет бюджета Российской Федерации.
Информация о результатах отбора с комментариями будет размещена в личном кабинете каждого кандидата на портале education-in-russia.com.