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Разыскивается 15-летняя Ангелина Украинская

Разыскивается 15-летняя Ангелина Украинская

УВД г.Бендеры устанавливается местонахождение несовершеннолетней Украинской Ангелины Игоревны 2006 года рождения.

Ночью 7 мая школьница самовольно ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. В милицию о пропаже подростка мама заявила только вечером 14 мая, надеялась, что дочь вернётся сама. Ранее несовершеннолетняя уже уходила из дома, передает пресс-центр МВД ПМР.

Приметы: на вид 15 лет; рост - 164 см; худощавого телосложения; плечи опущенные; лицо круглое, бледное; лоб средний; брови прямые; глаза серо-зелёного цвета; нос средний; рот средний; губы приподнятые; волосы тёмно-русого цвета средней длины, имеются пряди светлого цвета; ходит быстро; речь ясная; голос тихий.

Особые приметы: татуировка в виде паука на запястье левой руки. Была одета: короткий топ чёрного цвета с изображением сердца из страз серого цвета, чёрные обтягивающие штаны, черные кеды с красными вставками.

Бижутерия: цепочка серебряного цвета, на которой находится кулон в виде замка серебристого цвета, серёжки, состоящие из трёх звеньев прямоугольной формы золотого цвета, кольцо серого цвета в виде черепа, кольцо в виде шипа чёрного цвета.

При себе имела женскую сумку чёрного цвета средних размеров.

Просьба ко всем, кто обладает данными о местонахождении без вести пропавшей несовершеннолетней Ангелины Украинской, сообщить в милицию по номеру 102 или по телефону 0 (779) 9-10-53.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 16:27
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