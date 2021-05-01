Австралийская авиакомпания Qantas на этой неделе объявила о «лунном рейсе в никуда». Полет состоится во время суперлуния, которое совпадает с полным лунным затмением, и пройдет на высоте примерно 13 000 км.
На борту вместе с пассажирами будут присутствовать астрономы, которые проведут «путешественникам» экскурсию по вечернему небу и расскажут о суперлунии и затмении, передает moya-planeta.ru
Все билеты на этот рейс, как пишет CNN, были проданы всего за 2,5 минуты с начала старта продаж. Желающих оказалось так много, что сотрудникам компании пришлось составлять лист ожидания.
Самолет вылетит из Сиднея и пробудет в небе около трех часов. Самый дешевый билет на этот рейс стоил $386, в бизнес-класс — $1160.