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ЦИК РМ определил порядок кандидатов в избирательном бюллетене на досрочных парламентских выборах

ЦИК РМ определил порядок кандидатов в избирательном бюллетене на досрочных парламентских выборах

В Центральной избирательной комиссии Молдовы была проведена жеребьевка для установления порядка регистрации электоральных конкурентов в бюллетенях для голосования на парламентских выборах 11 июля 2021 года.

Таким образом, кандидаты, зарегистрированные в ЦИК РМ, появятся в бюллетенях в следующем порядке:

1. Партия «Строим Европу дома»;
2. Партия совместных действий – Гражданский конгресс;
3. Избирательный блок “Ренато Усатый”;
4. Партия “Шор”;
5. Партия действия и солидарности;
6. Избирательный блок коммунистов и социалистов.

Присутствующие на жеребьевке представители вышеперечисленных партий заявили, что не имеют претензий к процедуре.

actualitati.md
  • Сегодня, 07:27
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