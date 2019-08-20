В Центральной избирательной комиссии Молдовы была проведена жеребьевка для установления порядка регистрации электоральных конкурентов в бюллетенях для голосования на парламентских выборах 11 июля 2021 года.
Таким образом, кандидаты, зарегистрированные в ЦИК РМ, появятся в бюллетенях в следующем порядке:
1. Партия «Строим Европу дома»; 2. Партия совместных действий – Гражданский конгресс; 3. Избирательный блок “Ренато Усатый”; 4. Партия “Шор”; 5. Партия действия и солидарности; 6. Избирательный блок коммунистов и социалистов.
Присутствующие на жеребьевке представители вышеперечисленных партий заявили, что не имеют претензий к процедуре.