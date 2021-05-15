В Кишиневе появился памятник Гугуцэ – знаменитому герою рассказов молдавского писателя Спиридона Вангели. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар столицы Ион Чебан.
Он лично участвовал в церемонии открытия скульптуры и сообщил, что все желающие полюбоваться и запечатлеть на фото новую городскую достопримечательность могут это сделать в недавно отреставрированном сквере в секторе Рышкановка, который будет также носить имя любимого всеми детьми литературного персонажа, Гугуцэ.
Как рассказал градоначальник , бронзовая скульптура создана скульптором Вячеславом Жиглицким, который является также автором многих других фигур в Кишиневе.
"Сквер был создан с нуля на общественном месте, о котором раньше не заботились. Какая работа проделана в новом сквере? Городская мебель, ландшафт и дизайн, обустройство системы, установка камер видеонаблюдения и системы освещения", – подчеркнул Чебан.
На благоустройство сквера Гугуцэ были выделены финансовые средства из городского бюджета, также свой вклад внесли местные предприниматели.