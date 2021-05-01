Заместитель министра здравоохранения Александр Кузнецов провел скайп-конференцию с участием руководителей лечебно-профилактических учреждений республики. На повестке дня – обсуждение вопросов, касающихся вакцинации населения. Напомним, на сегодняшний день в Приднестровье можно привиться двумя вакцинами: «AstraZeneca» (всего привито 2597 человек) и «Спутник V» (5763 человек).
Главный санитарный врач Наталья Берил отметила: «Идёт выдача первого компонента российской вакцины всем территориальным центрам гигиены и эпидемиологии, т.е. все медучреждения республики начали вакцинировать пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями».
Также Наталья Берил сообщила, что на данный момент в Приднестровье осталось 560 доз «AstraZeneca». Записаться может каждый желающий, передает пресс-служба Минздрава.
Постепенно возобновляется запись на вакцинацию «Спутником V». Так, Бендеры, частично Тирасполь, Григориополь, Дубоссары, Рыбница и Слободзея уже снова принимают звонки – сейчас прививают граждан от 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и супругов беременных женщин. Побочных эффектов от препарата у населения не возникало. Руководители лечебно-профилактических учреждений отслеживают ситуацию.
На совещании говорили и о возможности запуска иммунизации российской вакциной медицинских работников из группы риска. Сегодня в ведомство будет направлена разнарядка о количестве желающих, привиться можно будет уже в понедельник.
В ходе видеоконференции подведомственные Минздраву организации также доложили о текущей работе, наличии лекарств, продуктов питания, об обеспеченности всем необходимым для борьбы с коронавирусом, а также о ситуации с договорами и финансами.
«Мы обеспечены на три месяца вперед. Работа идет в плановом режиме. Хочется отметить, что снизилась нагрузка на ПЦР-лабораторию», - рассказал руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александр Гончар.
В некоторых медучреждениях возникли вопросы в части возврата договоров со стороны Минздрава. Профильные специалисты ведомства дали разъяснение:
«Мы не имеем право рассматривать договоры, превышающие смету. Лимиты превышены в два раза. Сейчас готовится законодательная инициатива, которая предполагает доведение дополнительных денежных средств. После ее принятия мы сможем рассмотреть и утвердить ваши договоры».
Медучреждения отмечают снижение нагрузки. Так, в Слобозейском COVID-госпитале сейчас лечится 108 человек, в РКБ – более 200. Обсуждались варианты закрытия COVID-коек и возможности возобновления плановых операций. minzdrav.gospmr.org