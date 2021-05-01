Dnestr.TV

 
0

Как этим летом будут работать открытые бассейны

Как этим летом будут работать открытые бассейны

До лета чуть больше двух недель. А это значит, что совсем скоро наступит время отдыха у воды. От зноя приднестровцы будут спасаться на пляжах и у открытых бассейнов. Последние, несмотря на пандемию, как и в прошлом году, будут работать. Обязательное условие – соблюдение карантинных мер.

Чтобы предупредить возможное распространение инфекции, посетителям и персоналу придётся придерживаться ряда санэпидтребований. Выполнение их ни тем, ни другим особых неудобств не доставит. Итак, по порядку об основных правилах, передает пресс-центр МВД ПМР.

• Прежде чем попасть внутрь, посетителям предстоит пройти «входной фильтр». Каждому измерят температуру и обработают руки антисептиком. Обязательными эти процедуры будут и для сотрудников учреждения. Отдыхающие и работники с признаками простуды в открытый бассейн допускаться не будут.

• Загорать по-прежнему придётся соблюдая социальную дистанцию. Шезлонги будут располагаться на расстоянии одного-полутора метров друг от друга.

• При посещении бассейна семьёй допускается сдвинуть шезлонги (но не более двух).

• Приготовление шашлыка или овощей на мангале на территории бассейна исключено. Перекусить можно будет в летних кафе или на террасах.

• Спускаться с водных горок запрещено.

• Ещё одно требование – влажная уборка с применением специальных дезсредств. В плавательных комплексах она обязательна каждые два часа.

Притом продезинфицированы должны быть все поверхности.

Чтобы отдых в бассейне оставил в памяти только приятные впечатления, планируя прийти в плавательный комплекс, уделите внимание правилам индивидуальной защиты и соблюдайте социальную дистанцию.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 18:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • ART SPASE: SPRING
  • Про нас иначе. Метеостанции в сельском хозяйстве
  • В Приднестровье 26 апреля начнут вакцинацию препаратом ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • ART SPASE: SPRING
  • Про нас иначе. Метеостанции в сельском хозяйстве
  • В Приднестровье 26 апреля начнут вакцинацию препаратом ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна