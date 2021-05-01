До лета чуть больше двух недель. А это значит, что совсем скоро наступит время отдыха у воды. От зноя приднестровцы будут спасаться на пляжах и у открытых бассейнов. Последние, несмотря на пандемию, как и в прошлом году, будут работать. Обязательное условие – соблюдение карантинных мер.
Чтобы предупредить возможное распространение инфекции, посетителям и персоналу придётся придерживаться ряда санэпидтребований. Выполнение их ни тем, ни другим особых неудобств не доставит. Итак, по порядку об основных правилах, передает пресс-центр МВД ПМР.
• Прежде чем попасть внутрь, посетителям предстоит пройти «входной фильтр». Каждому измерят температуру и обработают руки антисептиком. Обязательными эти процедуры будут и для сотрудников учреждения. Отдыхающие и работники с признаками простуды в открытый бассейн допускаться не будут.
• Загорать по-прежнему придётся соблюдая социальную дистанцию. Шезлонги будут располагаться на расстоянии одного-полутора метров друг от друга.
• При посещении бассейна семьёй допускается сдвинуть шезлонги (но не более двух).
• Приготовление шашлыка или овощей на мангале на территории бассейна исключено. Перекусить можно будет в летних кафе или на террасах.
• Спускаться с водных горок запрещено.
• Ещё одно требование – влажная уборка с применением специальных дезсредств. В плавательных комплексах она обязательна каждые два часа.
Притом продезинфицированы должны быть все поверхности.
Чтобы отдых в бассейне оставил в памяти только приятные впечатления, планируя прийти в плавательный комплекс, уделите внимание правилам индивидуальной защиты и соблюдайте социальную дистанцию. mvdpmr.org