Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) выразила обеспокоенность «протекционистскими изменениями в законодательстве Молдовы». По мнению ее членов, решения молдавского парламента оказывают давление на производителей других стран, в частности, «ограничивают возможности для украинских производителей овощей и картофеля».
В заявлении Ассоциации, размещенном на ее сайте, говорится, что это вызвано тем, что с 1 июля торговые компании Молдовы обязаны закупать и обеспечивать выкладку на торговую полку в сети розничной торговли не менее 50% продуктов питания, произведенных на территории Молдовы, пишет logos.press.md.
«При таких условиях украинская продукция, в частности овощная группа и картофель, останется в неконкурентных условиях при экспорте ее на молдавский рынок», - убеждены в УПОА.
По мнению министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, нововведения властей Молдовы могут рассматриваться, как «нарушение национального режима в отношении внутреннего налогообложения и регулирования, и способны нанести вред украинским экспортерам».
В министерстве подчеркивают, что под действие закона попадают около 338 тарифных позиций. Среди них свежие и консервированные фрукты и овощи, молочные продукты, яйцо, мед, продовольственные товары, свежее и переработанное мясо, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, масло, безалкогольные и алкогольные напитки, замороженные продукты, соусы.
«Если посмотреть на сроки действия подлежащих реализации, например, помидоров молдавского производства, то они установлены на период с 15 мая по 31 октября. То есть тогда, когда на рынок Молдовы могут поставлять свою продукцию и украинские производители. При этом они оказываются в заранее неконкурентных условиях с местной продукцией и понятно, что от этого проигрывает украинский экспортер. Для украинских производителей Молдова - единственный рынок реализации объемов картофеля, особенно мытой. Такими протекционистскими изменениями фактически осуществляется давление на производителей из других стран, в том числе ограничиваются возможности для украинских производителей овощей и картофеля», - отмечается в заявлении УПОА. logos.press.md