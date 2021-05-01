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Украина недовольна «протекционизмом» Молдовы

Украина недовольна «протекционизмом» Молдовы

Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) выразила обеспокоенность «протекционистскими изменениями в законодательстве Молдовы». По мнению ее членов, решения молдавского парламента оказывают давление на производителей других стран, в частности, «ограничивают возможности для украинских производителей овощей и картофеля».

В заявлении Ассоциации, размещенном на ее сайте, говорится, что это вызвано тем, что с 1 июля торговые компании Молдовы обязаны закупать и обеспечивать выкладку на торговую полку в сети розничной торговли не менее 50% продуктов питания, произведенных на территории Молдовы, пишет logos.press.md.

«При таких условиях украинская продукция, в частности овощная группа и картофель, останется в неконкурентных условиях при экспорте ее на молдавский рынок», - убеждены в УПОА.

По мнению министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, нововведения властей Молдовы могут рассматриваться, как «нарушение национального режима в отношении внутреннего налогообложения и регулирования, и способны нанести вред украинским экспортерам».

В министерстве подчеркивают, что под действие закона попадают около 338 тарифных позиций. Среди них свежие и консервированные фрукты и овощи, молочные продукты, яйцо, мед, продовольственные товары, свежее и переработанное мясо, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, масло, безалкогольные и алкогольные напитки, замороженные продукты, соусы.

«Если посмотреть на сроки действия подлежащих реализации, например, помидоров молдавского производства, то они установлены на период с 15 мая по 31 октября. То есть тогда, когда на рынок Молдовы могут поставлять свою продукцию и украинские производители. При этом они оказываются в заранее неконкурентных условиях с местной продукцией и понятно, что от этого проигрывает украинский экспортер. Для украинских производителей Молдова - единственный рынок реализации объемов картофеля, особенно мытой. Такими протекционистскими изменениями фактически осуществляется давление на производителей из других стран, в том числе ограничиваются возможности для украинских производителей овощей и картофеля», - отмечается в заявлении УПОА.
logos.press.md
  • Сегодня, 18:05
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