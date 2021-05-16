Dnestr.TV

 
0

Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к военным учениям

Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к военным учениям

К учениям военных из спецподразделений привлекли старообрядцев. Они помогают военным освоить навыки выживания и быта в сложных климатических условиях. Учения провели в Республике Тыва. Об этом сообщил глава министерства обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».

Министр заявил, что в тайге были открыты специальные центры выживания, куда привлекли к работе старообрядцев, которые, по словам Шойгу, живут нормальной, полноценной жизнью. «Они невероятно опытные по жизни, рукастые», — отметил министр. Глава Минобороны рассказал, что старообрядцы могут «и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», передает lenta.ru.

О том, в чем заключаются подобные учения, министр не уточнил.

Ранее министр обороны оценил предложение ввести обязательную военную подготовку в России. Он отметил, что на протяжении последних 20 лет велись разговоры о введении обязательных мероприятий по военной подготовке и о том, чтобы такой предмет появился в различных образовательных заведениях. Шойгу назвал «совершенно оправданным вариантом» создание специальных центров «Авангард», в которых за несколько дней можно пройти цикл военной подготовки на «абсолютно добровольной» основе.
lenta.ru
  • Сегодня, 18:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • ART SPASE: SPRING
  • Про нас иначе. Метеостанции в сельском хозяйстве
  • В Приднестровье 26 апреля начнут вакцинацию препаратом ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • ART SPASE: SPRING
  • Про нас иначе. Метеостанции в сельском хозяйстве
  • В Приднестровье 26 апреля начнут вакцинацию препаратом ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна