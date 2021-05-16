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Экс-советница Рейгана просит Путина о российском гражданстве

Экс-советница Рейгана просит Путина о российском гражданстве

Сюзанна Масси, работавшая советницей при президенте США Рональде Рейгане, хочет стать россиянкой. С просьбой о гражданстве пожилая американка обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает eadaily.com НТВ.

«Я посвятила много лет моей жизни сближению народов США и России. Сегодня крайне важно и необходимо для меня оставаться в России, чтобы продолжить мое дело. Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня. Спасибо!» — сказала Масси по-русски.
Журналист и писательница Сюзанна Масси работала советницей главы США по Советскому Союзу. Тогда, в 80-е, ее называли «женщиной, остановившей холодную войну».

Напомним, российское гражданство уже получили американский актер Стивен Сигал, а бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил о намерении стать россиянином.


eadaily.com
  • Сегодня, 18:18
  • DTV
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