В синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэв в воскресенье обрушилась трибуна. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС по телефону официальный представитель полиции Израиля Михэаль Зингерман.
"Трибуна обрушилась во время молитвы. На данный момент там нет тяжело пострадавших, есть пять или шесть пострадавших, чье состояние оценивается как средней степени тяжести, у остальных легкие повреждения", - сказал он. "Инцидент не связан с экстремальными событиями последних дней в стране", - отметил Зингерман.
Израильское государственное радио Kan сообщает, что по меньшей мере два человека погибли, более 50 получили травмы различной степени тяжести. По его данным, полиция начала расследование причин трагического инцидента и намерена в ближайшее время произвести первые аресты. Как отмечает Kan, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Армейская пресс-служба сообщила, что в Гиват-Зеэв для оказания помощи пострадавшим и их эвакуации "направлены спасательные бригады управления тыла, а также медицинские силы центрального командования" и "вертолеты ВВС с медперсоналом".
Порядка 219 человек были госпитализированы в результате обрушения трибуны в синагоге в городе Гиват-Зеэв близ Иерусалима. Такие данные приводит в воскресенье израильское радио Kan.
По его сведениям, 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получили легкие травмы или ранения средней степени тяжести.
Ранее газета The Times of Israel информировала о 167 госпитализированных.
В воскресенье во время молитвы обрушилась трибуна в синагоге в пригороде Иерусалима. Погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок. Как сообщил корреспонденту ТАСС по телефону официальный представитель полиции Израиля, инцидент не связан с событиями последних дней в стране.
Израильская полиция начала расследование причин трагического инцидента и намерена в ближайшее время произвести первые аресты.
В ночь на 30 апреля в результате давки во время религиозного праздника на горе Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля, 45 человек погибли, 150 пострадали.