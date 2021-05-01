На заседании Оперативного штаба при Президенте ПМР по профилактике и предотвращению распространения вируса говорили о продолжающемся спаде заболеваемости коронавирусом среди приднестровцев. Среднесуточная статистика минувшей недели – 56 случаев, предыдущий показатель был на уровне 78 выявленных фактов инфицирования в сутки. С учетом свернутого сегодня инфекционного стационара, функционировавшего на базе БЦМиР, загруженность госпитальной сети составляет 35%. Всего на данный момент к приему COVID-пациентов готовы около 1,5 тысяч коек в пяти стационарах. При сохранении или улучшении эпидобстановки следующим вернется к основному – допандемийному – функционалу хирургическое отделение РКБ, расположенное в новом корпусе лечгородка, сообщает пресс-служба главы государства.
Обсуждали на совещании подвижки в вакцинировании граждан. Президент считает правильным не ограничиваться имеющимися в наличии препаратами, а предоставить жителям республики возможность выбирать из сертифицированных вакцин. Ведутся переговоры о приобретении не только российского препарата, но и хорошо зарекомендовавшей себя вакцины китайского производства. Стоимость одного флакона 7 условных единиц. Вакцина двусоставная. Правительству поручено зарезервировать средства на покупку 50000 парных курсов.
Среди обсуждаемых членами Оперштаба тем – возобновление деятельности учреждений сферы культуры. В целом участники совещания считают возможным вернуть их в строй, но при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Решение по каждому конкретному объекту будет принимать комиссия. Относительно культурно-массовых мероприятий: их проведение допустимо исключительно на открытых площадках. Речь идет в том числе и о выпускных вечерах. Главам госадминистраций поручено продумать и подготовить соответствующие зоны и разработать сценарии празднования с учетом этой особенности. Возобновятся и ярмарки выходного дня – тоже с соблюдением карантинного регламента.
Говорили сегодня и о гражданах, находящихся в пенитенциарных заведениях. Там все еще есть носители коронавируса. Их лечение организовано на базе учреждений ГСИН. Из-за пандемии заключенные продолжительное время не имели возможность видеться с родными. Оперштабом решено, что практика свиданий будет возобновлена, но при условии выполнения посетителями карантинных требований, среди которых – наличие справки об отсутствии COVID-19 (срок действия – 72 часа с момента выдачи), прохождение медицинского осмотра перед встречей, заполнение соответствующего содержания анкеты.
Обсуждали сегодня и вопросы, имеющие отношение к организации учебного процесса. Речь шла о возможности участия студентов старших курсов в производственной практике, а также об организации ЕГЭ для выпускников прошлых лет. president.gospmr.org