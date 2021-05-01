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Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за газ

Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за газ

Газпром обратился в арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России с иском о взыскании с «Молдовагаз» задолженности в размере 370,5 млн долларов за поставленный в 2018 году газ.

Обращение было направлено в суд в феврале, говорится в ежеквартальном отчете компании, передает vz.ru

«В феврале 2021 года ПАО «Газпром» обратилось в МКАС при ТПП (Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате) Российской Федерации с иском о взыскании с АО «Молдовагаз» (Республика Молдова) задолженности за природный газ, поставленный в 2018 году, в размере 370 518 092,46 доллара США. Дата судебного разбирательства не назначена», – цитирует документ «Прайм».

Ранее Газпром сообщил, что международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России в полном объеме удовлетворил иск о взыскании с «Молдовагаза» 246,4 млн долларов задолженности за поставленный газ.

vz.ru


  • Вчера, 20:02
  • DTV
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