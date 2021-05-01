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В Приднестровье проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа

В Приднестровье проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа

Стартовала информационная кампания «Неопределяемый = Непередающий», приуроченная ко Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Она включает серию мероприятий и акций, в том числе выступления в СМИ, вебинар и розыгрыши призов. Предполагается и курсирование мобильной амбулатории для экспресс-тестирования на ВИЧ.

Так, накануне активисты общественной организации "Альянс общественного здоровья" совместно с сотрудниками ОГАИ Слободзейского РОВД напомнили водителям, что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, порекомендовали быть более ответственными к своему здоровью и окружающим. На стёкла автомобилей активисты наклеивали красные ленты - символ борьбы со СПИДом. Каждый водитель получил небольшой подарок - ароматизатор для авто с эмблемой. В знак поддержки и солидарности на служебном транспорте госавтоинспекторов тоже появилась красная лента. Более двухсот человек по желанию смогли узнать свой ВИЧ-статус, передает пресс-служба Минздрава республики.

Предусмотрен и Забег Солидарности. С 16 мая по 26 мая любой желающий - в одиночку или с друзьями - может пробежать любое расстояние, но так чтобы трэк забега проходил в форме Ленты - символа кампании, зафиксировать забег с помощью любого приложения и поделиться им в сети Facebook или Instagram с хэштегом #забегсолидарности_ПМР. 27 мая в 15 00 случайным образом будет определен победитель, которому достанутся фитнес-часы.

Еще одно мероприятие - инсталляция STOP AIDS (Стоп СПИД). Этот флешмоб стартовал в Рыбнице, и уже побывал в Бендерах и Слободзее. Далее маршрут - Тирасполь (ул. Текстильщиков и ул. Юности), Дубоссары (центральная площадь), Тирасполь (Красные Казармы, р-н рынка Меркурий), Слободзея (центр города), Григориополь (центр города), Каменка (центр города). Гражданам предлагается сфотографироваться с символом акции, выложить снимок в сети Facebook или Instagram, используя хэштэг #stop_aids_2021_pmr. Победитель получит сертификат на покупку бытовой техники.
minzdrav.gospmr.org
  • Вчера, 20:14
  • DTV
  • Просмотров: 32
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