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ВОЗ: У каждого второго молдаванина – повышенное артериальное давление

ВОЗ: У каждого второго молдаванина – повышенное артериальное давление

В Республике Молдова зарегистрирован один из самых высоких уровней заболеваемости населения гипертонией. У каждого второго молдавского гражданина – повышенное артериальное давление.
Об этом свидетельствует исследование Всемирной организации здравоохранения. Сегодня, по случаю Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией, Национальная компания медицинского страхования (НМСК) подчёркивает необходимость повышения уровня осведомлённости о рисках и последствиях данного заболевания, передаёт ipn.md

В Молдове, за счёт фондов обязательного медицинского страхования, финансируется лечение этого заболевания на всех уровнях помощи. Все граждане, в том числе незастрахованные, имеют право на получение услуг профилактики, раннего выявления и надзора за артериальной гипертонией. НМСК покрывает расходы на 17 общих международных наименований компенсированных препаратов, предназначенных для лечения повышенного артериального давления. Доля средств, выделенных в первом квартале текущего года на лекарства, применяемые при лечении данного заболевания, является наибольшей (почти 88%) в структуре расходов на компенсированные препараты при сердечно-сосудистых заболеваниях.

По случаю Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией НМСК обращается к населению с призывом регулярно проверять артериальное давление и придерживаться нескольких простых правил: отказаться от курения, избегать употребления алкоголя в больших количествах, практиковать регулярную физическую активность и соблюдать принципы здорового питания – употреблять меньше сахара, соли и насыщенных жиров и больше фруктов, овощей и клетчатки.

ipn.md
  • Сегодня, 06:54
  • DTV
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