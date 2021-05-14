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Американский политик предлагает разморозить молдо-приднестровский конфликт

Американский политик предлагает разморозить молдо-приднестровский конфликт

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предлагает разморозить молдо-приднестровский конфликт. В своей статье National Review (США), посвящённой экспансии NATO на восток и противостоянию с Россией, он говорит о том, что пришло время это сделать.

«Молдова, зажатая между Украиной и Румынией, представляет собой замороженный конфликт, готовый к "разморозке". Якобы независимое Приднестровье, изобретенное Россией, существует отдельно от Молдовы только благодаря продолжающемуся военному присутствию Москвы. Простое привлечение мирового внимания к этой аномалии, возникшей после прошлой холодной войны, потрясло бы Кремль, а решительное новое правительство в Кишиневе теперь дает Вашингтону возможность активизировать свои действия», – цитирует его интернет-издание ИноСМИ.

Такую же провокацию он предлагает осуществить по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Это повысило бы шансы Грузии стать частью североатлантического альянса, передает novostipmr.com.

«Точно так же и в Грузии пора дать отпор российскому присутствию в Абхазии и Южной Осетии с целью воссоздать ситуацию, существовавшую в апреле 2008 года, когда членство Украины и Грузии в НАТО рассматривалось вполне серьезно и считалось возможным», – считает американский политик-консерватор.

Но, пожалуй, больше всего его беспокоит Белоруссия. Болтон признаётся, что это «самый сложный вызов из всех», но «как бы это ни было сложно, США не могут безоговорочно отдать Беларусь Москве». В связи с этим он отмечает, что «НАТО нуждается в большем "охвате" Беларуси и ее восточноевропейские члены должны сыграть в этом важную роль».
novostipmr.com
  • Сегодня, 06:59
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