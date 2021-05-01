Посол США в Кишиневе Дерек Хоган говорит, что урегулирование приднестровского конфликта играет очень важную роль для США в Республике Молдова. Американский подход к разрешению этого конфликта состоит в том, что Приднестровье должно находиться под административным контролем Кишинева, правительства Республики Молдова, передает noi.md.
«Мы поддерживаем полную реинтеграцию Приднестровья в Республику Молдова. Одним из факторов, который необходимо решить, является консолидация подхода в Республике Молдова, потому что на правом берегу Днестра много подходов, но должна быть сформирована только одна стратегия. Примерно два года назад была предпринята попытка сформировать эту стратегию, когда Майя Санду была премьер-министром, а ее коллеги по правительству пытались сформировать стратегию, которая объединила бы все парламентские партии. Я видел в Кишиневе эту попытку», – заявил Дерек Хоган после выступления перед студентами факультета международных отношений Молдавского госуниверситета.
Хоган говорит, что, если после досрочных выборов 11 июля будет сформировано правительство, которое получит поддержку большинства в парламенте РМ, это даст толчок к разрешению конфликта.
В конце мая состоится встреча посредников и наблюдателей в урегулировании приднестровского конфликта – Российской Федерации, Украины, ОБСЕ, ЕС и США – для обсуждения приднестровской проблемы и придания нового импульса возобновлению диалога между Тирасполем и Кишиневом.