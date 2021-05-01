Аспектам таможенного оформления, декларирования и таможенного контроля товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиками, было посвящено совещание в Государственном таможенном комитете ПМР. В общении с представителями компаний перевозчиков приняла участие заместитель председателя ГТК по таможенной деятельности Екатерина Фидельская, сообщается на сайте ГТК ПМР.
Представители бизнес-структур озвучили наиболее проблемные вопросы, возникающие в данной сфере, и предложили варианты совершенствования действующего порядка. Говорили о необходимости создания механизма, направленного на упрощение формирования и учета в электронном виде информации, сопряженной с использованием уже имеющейся базы данных в отношении товаров категории «для личного пользования». Отдельно затронули тему действующих критериев включения в реестр перевозчиков. В частности, как было отмечено, обязательный трехгодичный ценз предварительного опыта работы в данной сфере автоматически снижал уровень конкурентоспособности в этом бизнес-секторе.
Аргументы перевозчиков в ГТК были услышаны. С 8 мая 2021 года вступил в силу Приказ ГТК ПМР от 20 апреля 2021 года № 122 «О внесении изменения в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 25 июня 2018 года N 263 «Об утверждении Положения об упрощённом порядке таможенного декларирования товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком», в соответствии с которым критерии включения в реестр перевозчиков были пересмотрены и требование наличия трехлетнего опыта работы исключено.
Специалисты ГТК ПМР отмечают: итоговый документ был разработан с учетом предложений и замечаний экономических агентов, занятых в данной сфере.
Напомним, в таможенном ведомстве встречи с представителями приднестровского бизнеса проводятся на регулярной основе. Такое взаимодействие позволяет оперативно прояснять возникающие у участников ВЭД проблемы, а также способствует повышению эффективности работы таможенных органов. customs.gospmr.org