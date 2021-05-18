Приднестровское урегулирование остается в приоритете у России, которая продолжит способствовать достижению справедливой договоренности между конфликтующими сторонами. Об этом сегодня, 18 мая, заявил президент РФ Владимир Путин на вручении дипломатических верительных грамот в Кремле.
Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда выступала за территориальную целостность Молдавии, передает eadaily.com.
«Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, достижению договоренностей об особом, надежном, гарантированном статусе Приднестровья при соблюдении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Молдавии», — сказал глава российского государства.
Россия, наряду с ОБСЕ и Украиной, выступает посредником-гарантом в диалоге между Кишиневом и Тирасполем. Помимо этого, осуществляет миротворческую операцию на Днестре, которая признается самой успешной в истории разграничения конфликтов и поддержании мира.
В феврале сверить политические часы переговорного процесса в Приднестровье прибыл посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын. Дипломат отметил, что РФ, как и прежде, настроена на четкое выполнение взятых на себя обязательств, а официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова накануне говорила о том, что Москва «не ставит под сомнение территориальную целостность Республики Молдавия».
Как сообщало EADaily, Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) сохраняет курс на независимость, определенный референдумом 2006 года. За это, а также последующее свободное присоединение к России проголосовало более 97% граждан. Международное признание Приднестровья и евразийская интеграция лежат в основе Концепции национальной безопасности ПМР.
Диалог с Кишиневом проходит только по гуманитарным и экономическим вопросам, не затрагивая определение политического статуса региона. В настоящее время президент ПМР Вадим Красносельский констатирует наличие «тревожных тенденций, связанных с дальнейшей деградацией переговоров по урегулированию конфликта на Днестре и критическим падением его динамики и результативности на всех уровнях». По его словам, причина стагнации — в нежелании Кишинева выполнять ранее достигнутые договоренности и усилившемся давлении на Левобережье. eadaily.com