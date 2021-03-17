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На Портале госуслуг можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса

На Портале госуслуг можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса

На Портале госуслуг появится возможность онлайн-записи на вакцинацию от коронавируса. Как это будет работать, сегодня обсудили руководители Минздрава и Минцифры Кристина Албул и Сергей Бабенко.

«В отдельном поле гражданин указывает желаемую вакцину, ФИО, адрес и телефон. Заявка направляется в Минздрав. Для ведомства мы создаем инструмент, позволяющий увидеть заявки, поступающие со всей республики. Ответственные за отработку заявок специалисты будут отмечать, что они приняты в работу, и сообщать об этом гражданину. Когда появляется возможность вакцинации, человека об этом уведомляют», - разъяснил Сергей Бабенко.

Кристина Албул отметила актуальность и важность электронной записи. Ведомство поможет привлечь людей для отработки заявок, передает novostipmr.com.

«Сейчас в регистратурах огромная нагрузка: желающих записаться очень много, и дозвониться действительно трудно. У нас есть такие обращения. Если появится еще одна форма записи, это значительно облегчит и ускорит процесс иммунизации населения», – отметила она.

Также обсуждали доступность услуги для разных городов и районов: будет ли она распространяться на всю республику или только на Тирасполь и Бендеры в качестве пилотного проекта. Еще один нюанс – готовность кадров и системного оборудования для его практической реализации. Детали специалисты двух министерств обсудят сегодня же при участии представителей амбулаторной службы.
novostipmr.com
  • Вчера, 21:35
  • DTV
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