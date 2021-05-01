Молдова занимает 36-е место среди 49 европейских стран по уровню толерантности по отношению к представителям сексуальных меньшинств. Это - прогресс по отношению к 2019-му году, когда Молдова занимала 41-е место.
Позади остались такие страны, как Болгария, Румыния, Польша, Беларусь и Россия. Последний в списке - Азербайджан. Лидируют же такие страны, как Мальта, Бельгия и Люксембург, сообщает bloknot-moldova.md.
Подобный отчет от Rainbow Europe (Радуга Европы) появляется ежегодно в мае, к международному дню "борьбы с гомофобией", сообщает Agora.md, и наши ориентированные на Запад сайты с большим удовольствием публикуют такие материалы.