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Молдова заняла 36-е место в рейтинге толерантности Rainbow Europe

Молдова заняла 36-е место в рейтинге толерантности Rainbow Europe

Молдова занимает 36-е место среди 49 европейских стран по уровню толерантности по отношению к представителям сексуальных меньшинств. Это - прогресс по отношению к 2019-му году, когда Молдова занимала 41-е место.

Позади остались такие страны, как Болгария, Румыния, Польша, Беларусь и Россия. Последний в списке - Азербайджан. Лидируют же такие страны, как Мальта, Бельгия и Люксембург, сообщает bloknot-moldova.md.

Подобный отчет от Rainbow Europe (Радуга Европы) появляется ежегодно в мае, к международному дню "борьбы с гомофобией", сообщает Agora.md, и наши ориентированные на Запад сайты с большим удовольствием публикуют такие материалы.

Молдова заняла 36-е место в рейтинге толерантности Rainbow Europe

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 21:43
  • DTV
  • Просмотров: 32
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