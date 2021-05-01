В течение прошлой недели правительственная делегация, возглавляемая Александром Мартыновым, находилась с рабочим визитом в столице Российской Федерации. В рамках служебной командировки прошли встречи с представителями органов госвласти РФ, экспертами и учеными. Российские партнеры изучили и высоко оценили экономическую политику Приднестровья в условиях пандемии COVID-19, дали ряд рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности республики. Помимо этого, Председатель Правительства пообщался с руководством, профессорско-преподавательским составом и приднестровскими студентами ведущих вузов России – МГИМО и Финансового университета при Правительстве РФ, передает пресс-служба Правительства.
«Одной из целей встреч являлось достижение понимания того, на каких условиях ребята могут вернуться, чтобы продолжить трудовую деятельность у нас. Одна из их просьб – обеспечить возможность прохождения практики в Приднестровье. Для нас это вполне посильная задача, – открыл совещание по итогам поездки в Москву Глава исполнительной власти. – Считаю, что мы должны действовать наступательно и не ждать, пока кто-то самостоятельно изъявит желание пройти практику в Приднестровье. Мы должны знать сроки практики и предлагать ее. Мы, государство, прежде всего заинтересованы в том, чтобы ребята вернулись».
Александр Мартынов отвел ответственным должностным лицам месяц на составление реестра наших студентов, обучающихся в российских вузах. Задача – выйти на контакт с молодыми людьми, чтобы узнать об их потребностях, проблемах, с которыми они сталкиваются во время учебы, и, что важно, прочувствовать их настрой относительно возвращения домой.
«Что увидел я – полную потерю обратной связи с ПМР, это беспокоит ребят. Они хотят, чтобы государство проявляло больше заинтересованности и внимания по отношению к ним», – поделился наблюдением Председатель Правительства.
Министерство просвещения полностью поддерживает предложенный подход, так как в республике сложился дефицит молодых квалифицированных кадров. В свою очередь, заместитель Председателя Правительства Станислав Касап отметил, что, помимо плотной связи с нашими студентами, необходимо параллельно работать над созданием для них стимулирующего социального пакета – достойная оплата труда, возможность купить жилье, программы по профессиональному развитию.
«Однозначно могу вам сказать, что какого-то пессимизма в глазах ребят относительно возврата в Приднестровье я не увидел. Очень многие отмечают сдвиги в развитии Приднестровья. Не зря мы 4,5 года занимались развитием экономики, благоустройством городов, укреплением инфраструктуры. Мы не навязываем эти темы, ребята сами их поднимают. Конечно, не стоит строить иллюзий, что вернутся все, но побороться хотя бы за половину, четверть точно можно», – заявил Александр Мартынов. gov-pmr.org