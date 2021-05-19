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ЕС открывает границы для привитых туристов

ЕС открывает границы для привитых туристов

Евросоюз готов открыть границы для иностранных туристов, которые полностью привиты от коронавируса. Как сообщает «Франс-Пресс», к такому соглашению представители стран-членов ЕС пришли в преддверии экстренного саммита глав государств и правительств 25 мая. Главной темой встречи станет введение общеевропейского «прививочного паспорта» и согласование порядка въезда иностранцев в страны ЕС, пишет euronews.com.

Предполагается, что запрет на туристические поездки будет снят после того, как страны-члены Евросоюза согласуют формат «прививочного паспорта». Как уточняет «Франс-Пресс», учитываться будут только вакцины, сертифицированные в ЕС. DPA сообщает, что не должно иметь значения, каким препаратом привиты путешественники.

euronews.com
  • Сегодня, 14:19
  • DTV
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