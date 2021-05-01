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Сертификат вакцинации от коронавируса: вопросы и ответы

Сертификат вакцинации от коронавируса: вопросы и ответы

В самом простом виде это бумажный медицинский документ, который подтверждает вакцинацию против коронавирусной инфекции. В нём указаны даты введения I и II дозы вакцины, ее наименование и серия, а самым главным является QR-код, который подтверждает оригинальность документа. Там же стоит подпись врача, сообщается на сайте Минздрава.

- Какие преимущества у сертификата?

- Все данные о вакцинации вносятся в электронный регистр по Приднестровью и Молдове. Сертификат - бумажное подтверждение, что человеку действительно сделали прививку от коронавируса. Это является основанием для въезда в другие страны.

Сертификат вакцинации от коронавируса: вопросы и ответы

- Где признают этот документ?

- Он соответствует международным стандартам, но в каждой стране есть свои правила пересечения границы и соблюдения карантинных мер по месту прибытия. Если в отдельных государствах действует порядок об обязательном ПЦР-тестировании, самоизоляции и т.д., то этот сертификат не будет представлять для них интереса. Гражданам придется соблюдать установленные правила при въезде на территорию другой страны. Если же достаточно только наличия сертификата - можно предъявить тот, что выдан в нашей стране.

- Все ли вакцины предусматривают сертификат?

- Да. На сегодняшний день в Приднестровье применяют три вида вакцин: "AstraZeneca", "Pfizer" и "Спутник V". После завершения полного курса вакцинации каждый человек получает сертификат независимо от того, каким препаратом он привился.

- Как получить сертификат?

- На вакцинацию нужно приходить с двумя паспортами – внутренним ПМР и заграничным. Перед получением первой дозой вакцины регистратор выписывает личные данные гражданина так, как они указаны в международном документе. После введения второй дозы вакцины выдается сертификат.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 22:10
  • DTV
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