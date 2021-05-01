В Бендерах начались работы по благоустройству центральной части города. В сквере у ДК Ткаченко недавно спилили биологически отжившие деревья. Большинство из них – плакучие шелковицы. Эти деревья массово высадили на улице Ленина в 70-е годы прошлого века.
«Они больны, заражены грибком, у них гнилая сердцевина, поэтому они однозначно подлежат сносу. Этот факт подтвержден актом комиссии, который подписан сотрудниками сферы экологического контроля, УЖКХ, представителями городского Совета народных депутатов и рядом других специалистов», - отметил начальник УЖКХ г. Бендеры Сергей Юрецкий.
Он подчеркнул, что снос деревьев производится в соответствии с законодательством, по необходимости, не для того, чтобы оставить пустыню, а чтобы заменить биологически отжившие растения молодыми. Работы выполняются в рамках согласованного проекта, согласно которого часть зеленых насаждений подлежит сносу и замене на другие, сообщает пресс-служба Госадминистрации города Бендеры.
«Учитывая ажиотаж, который образовался вокруг этих растений, хочу отметить, что деревья плакучих форм имеют свой биологический и декоративные пределы в условиях городской среды до 30 лет. И так как он уже превышен, они были включены в план на поэтапную замену. Еще раз хочу повторить, что эти деревья поражены болезнями. Любой желающий может их осмотреть и увидеть, в каком плачевном состоянии они находятся. Эти шелковицы мало, того что болеют сами, заражают другие деревья. Их снос - это и своего рода санитарная очистка перед посадкой новых насаждений. Самое удобное время для ее проведения – в рамках благоустройства центральной части города, вместе с заменой коммуникаций, тротуара и прочими работами», - сказал Сергей Юрецкий.
По его словам, старые деревья обязательно будут заменены на молодые и здоровые растения, тоже декоративные. Специалистами сейчас ведется поиск деревьев для закупки в питомниках Молдавии и Украины.
«Учитывая любовь наших горожан к плакучим формам, которые называются pendula, мы рассчитываем высадить деревья такого же образца. Ищем растения с высоким штамбом - это 2,5-3 метра. Рассматриваем деревья плакучей формы породы шелковица, софора, сакура, карагана», - отметила ландшафтный дизайнер городской службы благоустройства и озеленения Людмила Кондукова.
Шелковиц плакучей формы в природе не существует. Штамб (то есть взрослое дерево) обрезают до нужной высоты, как правило – это 2,5-3 метра, и прививают к верхушке побеги, которые со временем отрастают и опускаются вниз.
Поэтому дать оценку точному возрасту шелковичных деревьев на улице Ленина не представляется возможным. Известно, что высажены они были более 45 лет назад. Новые деревья вместо старых шелковиц вдоль улицы Ленина появятся этой осенью – это благоприятное время. Их посадку начнут после окончания работ по благоустройству.
В УЖКХ говорят, что деревья стараются отыскать уже взрослые - высотой 3,5-4 метра, с нормально сформированной корневой системой и развитой кроной. Их получится высадить с земляным комом.
Фото: шелковицы у кинотеатра Горького и спиленные у ДК Ткаченко bendery-ga.org