В конце прошлой недели на молдавском рынке появились первые крупные партии тепличного картофеля местного производства. Оптовые цены предложений этого товара – в диапазоне 18-19 леев/кг ($1,01-1,06/кг). Это примерно на 1 лей/кг выше стартовых цен на молдавский молодой картофель в 2020 году. Но стоит учесть, что в прошлом году он появился на рынке на 8-10 дней раньше — уже в первой неделе мая, передает east-fruit.com.
Сравнительно высокий уровень цен на первый молдавский картофель представители Ассоциации картофелеводов Молдовы объясняют возросшими производственными затратами (прежде всего, на семена и удобрения). Вероятно, сказывается и сравнительно спокойный фон в плане конкуренции. На данный момент импортный картофель (Израиль, Македония) на внутреннем рынке предлагается по сходной цене.
Хотя в ассортименте плодоовощных отделов некоторых сетей супермаркетов есть и более дешевый продукт – картофель из Египта. Для молдавских картофелеводов «это больная тема». Специалисты отраслевой ассоциации утверждают, что проблема не только в сравнительной дешевизне этой продукции, а, прежде всего – в ее сомнительной безопасности. По их словам, картофель из Северной Африки нередко бывает носителем и потенциальным источником опасного карантинного заболевания – картофельной бурой гнили. Анализы, профилактика и борьба с этим заболеванием процесс очень дорогостоящий. С учетом высоких рисков, по мнению представителей ассоциации, Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов ANSA имеет смысл усилить меры контроля поставок египетского картофеля в страну.
В Ассоциации картофелеводов Молдовы считают, что в нынешнем сезоне на внутреннем рынке картофеля ситуация будет развиваться по сценарию, отличающемуся от прошлогоднего. А именно, по мнению представителей ассоциации, период относительно высоких цен на молодой картофель продлится дольше, чем в 2020 году. Во-первых, потому, что дождливая и прохладная погода в середине мая отсрочит момент появления на рынке местного грунтового картофеля с начала на конец последней декады июня. Во-вторых, молодой картофель в Молдове окончательно стал «нишево-бутиковым» товаром, ориентированным на категорию более-менее состоятельных потребителей, для которых проблема «чуть дороже или дешевле» не является критически важной. А «массовое общественное мнение» эта проблема не волнует благодаря тому, что «второй хлеб» — картофель урожая прошлого года – уже многие месяцы в стране продается оптом не дороже 3-4 леев/кг ($0,16-0,22/кг).