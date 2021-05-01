Власти Молдовы вместе с проектной компанией находятся в процессе определения технических вариантов размещения подъездных путей к мосту через Днестр, который будет вскоре построен возле Косэуц (Молдова) и города Ямполь (Украина).
Подъездные пути протяженностью около 5 км планируются около населенных пунктов Косэуц и Йоржница, до объездной дороги Сорок, передает point.md ссылаясь на agora.md
Эта дорога обеспечит соединение моста через Днестр с национальной дорогой R14.1 R14 - Косэуц - граница с Украиной и будет построена на финансовые средства Республики Молдова.
Мост через Днестр, расположенный между Косэуц в Сорокском районе и городом Ямполь, будет иметь длину около 362 метров и обеспечит транзитный коридор по территории Республики Молдова в Европейский союз, в том числе значительно сократит время поездки из Кишинева в Киев.