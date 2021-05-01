В ходе заседания Президиума депутаты рассмотрели ряд рабочих вопросов, в числе которых вопрос о ходе исполнения Решения №2 от 27.04.2021 11 Президиума 26 созыва «О неисполнении пункта 3 Решения №21 от 11.07.2019 года 44 сессии 25 созыва «Об организации и перспективах развития детского летнего отдыха в городе Бендеры». Также не был представлен план комплексного, секторального поэтапного восстановления инфраструктуры спортивно-оздоровительного лагеря "Лира". Этот вопрос находится на постоянном контроле, передает пресс-служба Бендерского городского Совета народных депутатов.
Депутаты задали ряд вопросов госадминистрации, а также констатировали тот факт, что до сих пор не было предпринято никаких мер по консервации и сохранению объектов культурного наследия ПМР: здания дачи Флеммера, смотровой башни и бюста Бонивура. Постоянные депутатские комиссии по здравоохранению, образованию, социальной политике и экологии и по промышленности, архитектуре, муниципальной собственности и земельным ресурсам рассмотрят предложение государственной администрации о включении спортивно-оздоровительного лагеря «Лира» в муниципальную программу разгосударствления и приватизации на 2021-2022 гг.
Депутаты подняли вопрос несвоевременного покоса травы на территории города Бендеры. Начальник УЖКХ Сергей Юрецкий отметил, что в городе, согласно штатному расписанию МУ «Служба озеленения и благоустройства», хватает рабочих ресурсов для покоса травы. По его словам, к праздникам 1 и 9 мая трава на центральных улицах, а также на мемориалах и поминальных местах была полностью покошена. Но, учитывая климатические особенности нынешней весны – прохладная погода и высокий уровень осадков, - осуществить одномоментный покос травы во всем городе невозможно. Депутаты отмечают, что совсем скоро начнется цветение сильного аллергена – амброзии и крайне необходимо произвести покос травы. Точка в этом вопросе не поставлена. Ситуация, связанная с несвоевременным покосом травы, а также по недопущению в дальнейшем такой ситуации, станет предметом обсуждения очередной сессии городского Совета.
Началась реконструкция центральной части города. В рамках программы реконструкции были спилены деревья, в том числе и шелковицы, возле ДК им. Ткаченко. Обеспокоенные горожане направили в городской Совет жалобы с просьбой разобраться. Начальник УЖКХ Сергей Юрецкий пояснил, что деревья были поражены болезнью, на спил всех деревьев есть акты.
Так как преобразование главной улицы города подразумевает спил еще нескольких десятков деревьев, будет создана рабочая группа, в которую войдут представители городского Совета, УЖКХ, экологической службы, общественного Совета города. Кроме этого в адрес городского Совета будут направлены копии актов по спилу шелковиц и других деревьев по улице Ленина. А пока депутаты предложили приостановить спил деревьев до завершения проверки актов спила.
Далее, члены Президиума обсудили состояние дорожного покрытия в городе. Депутаты отмечают, что есть дороги, на которых новое дорожное покрытие начало разрушаться. Это касается улиц: Кишиневская, Главана, Бендерского Восстания, Суворова, Индустриальная, Гербовецкая, Коммунистическая. А между тем, на некоторых дорогах еще не истек, установленный договором, гарантийный срок – отмечают в городском Совете. Общая проблема всех свежеотремонтированных дорог – разрыв по швам полотна. В чем причина? Нарушение технологии производственных работ или низкое качество асфальтной смеси? Эти вопросы предстоит обсудить на заседании круглого стола с целью выработки плана дальнейших действий.
В городском Совете на основании письменных и устных обращений депутатов был проведен анализ качества уборки придомовых территорий. Народные избранники отмечают случаи некачественного выполнения уборки на своих округах. Вся информация систематизирована и представлена Главе государственной администрации для рассмотрения. В связи с этим было предложено создать рабочую группу для проведения анализа соблюдения норм Правил о благоустройстве, соблюдении чистоты и порядка на территории города Бендеры, утвержденных Решением №23 от 30.06.2011года 12 сессии 24 созыва и их доработки.
12-й Президиум определил дату проведения очередной 10-й сессии городского Совета. Она состоится 27 мая в 10.00. Утверждена повестка предстоящей сессии – она включит в себя 13 вопросов. Источник, фото: bendery.org