Турецкая компания, работающая на рынке Европы и Турции на протяжении 60 лет выпускает около 60 видов высококачественных продуктов на своих заводах по производству свинца, цинка и меди в Турции. Осуществляет экспорт в 50 стран мира. А также - нынешний инвестор. Объем инвестиций – 2,15 млн долларов.
В Приднестровье компания намерена перерабатывать пыль дуговой сталеплавильной печи (ДСП) и производить цинковый концентрат. В этом году запланировано приобретение оборудования. Запуск производства намечен на первый квартал 2022-го. В год компания намерена реализовывать свыше 2 тысяч тонн готовой продукции. Предприятие разместят в Рыбницком районе. Сырье будут брать у Молдавского металлургического завода. Оксид цинка используется в различных отраслях промышленности, передает пресс-служба Правительства.
«Хочу отметить, что для Правительства Приднестровья и всех органов государственной власти поддержание благоприятного инвестиционного климата является одним из ключевых приоритетов. Именно для этого был принят закон об инвестициях. Помимо ключевых налоговых льгот, которые направлены на повышение рентабельности бизнеса, мы предусмотрели относительно новый инструмент для Приднестровья – стабильность законодательства с момента подписания инвестконтракта на протяжении 10 лет», – отметил Глава Правительства Александр Мартынов.
Премьер-министр подчеркнул, что в республике следят за тем, чтобы закон реализовывался на практике, а отношения бизнеса и власти были максимально прозрачными.
В свою очередь инвестор проекта Бахри Джан Экмекджи поблагодарил Александра Мартынова и правительственную команду за оказанное гостеприимство и выразил надежду на расширение сотрудничества.
«Искренне надеемся, что это будет только первым шагом, за которым последуют еще более серьезные шаги в плане инвестиций с нашей стороны. Мы будем надеяться, что наши отношения не только в лице нашей компании, но и всей Турции, будут мостом между Приднестровьем и Турецкой Республикой», – сказал представитель компании.
Это уже девятый инвестиционный договор, заключенный с приднестровским Правительством. Напомним, с июня 2018 года действует закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности». Он предоставляет господдержку зарубежным предпринимателям, решившим вложить средства в экономику республики.
Отметим, что в прошлом году было подписано пять договоров с инвесторами. Проекты связаны с сельским хозяйством, производством металлических изделий и переработкой автошин.
На очереди – еще один инвестиционный проект по производству железобетонных свай.