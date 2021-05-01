На месте происшествия оперативно-следственная группа собрала материалы, что позволило сделать вывод о серьёзном инциденте в Зоне безопасности.
Приднестровская делегация в Объединенной контрольной комиссии распространила заявление, в котором сообщила об инциденте в Зоне безопасности. На мосту через Днестр в районе сёл Гура-Быкулуй и Бычок неизвестные обстреляли автомобиль приднестровского пограничника.
«Сегодня мы можем четко говорить, что данный инцидент имел место. И это достаточно серьезный инцидент, поскольку повреждена машина сотрудников правоохранительных органов ПМР. Мы реально видим, что обстрел был не фиктивный, а реальный. И в этой части была прямая угроза жизни и здоровью», - цитирует главу приднестровской делегации в ОКК Олега Белякова ИА "Новости Приднестровья".
2 мая около 17:00 из машины марки «Мерседес» вышли трое мужчин. При этом у одного из них при себе имелось ружье, оборудованное оптическим прицелом. Этот «мирный житель» произвел три выстрела в сторону автомобиля сотрудника пограничного отдела Приднестровья, находившегося на некотором отдалении вне дорожного полотна за пределами моста. Также вооружённый мужчина произвел выстрел в дорожный знак вблизи лестничного перехода, пытаясь запугать сотрудника пограничного органа, начавшего подъём по лестничному переходу с целью приблизиться к «стрелку». Затем вооруженная группа лиц быстро села в транспортное средство и убыла в сторону РМ, говорится в заявлении приднестровской делегации в ОКК.
«Какие цели преследуют те люди, которые действовали в этом плане? Обострить ситуацию, накалить ситуацию? Создать какие-то определенные условия невозможности выполнения своих служебных обязанностей? Это предстоит еще выяснить. Но сам инцидент, достаточно серьёзный, который мы сегодня рассматривали на ОКК, имеет место. Мы на нем сегодня акцентировали внимание в рамках заседания и настаиваем на том, чтобы эта информация стала достаточно изученной, чтобы в дальнейшем такие события не происходили», - прокомментировал Олег Беляков.
По его словам, приднестровская делегация настаивает, чтобы этот инцидент стал предметом изучения на ОКК. Необходимо принять соответствующие решения для локализации возможной опасности, подытожил Беляков.