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Список с категориями иностранных граждан, которые могут въехать в Россию, был расширен

Список с категориями иностранных граждан, которые могут въехать в Россию, был расширен

Список с категориями иностранных граждан, в том числе граждан Республики Молдова, имеющих право въезда на территорию РФ, был расширен, сообщает Посольство РМ в России со ссылкой на распоряжение Правительства РФ от 18 мая.

Таким образом, иностранные граждане, у которых есть близкие родственники: супруги, родители, дети, братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки и опекуны, обладатели российского гражданства, могут въезжать в Россию при условии предъявления документа, подтверждающего степень родства или установления опеки. Правило действует и в случае смерти близкого родственника с российским гражданством, передает ipn.md

Кроме того, иностранные граждане, обучающиеся в высших и профессионально-технических учебных заведениях, имеют право въезжать на территорию России при условии, что их списки были переданы учебными заведениями специализированному порталу (портал государственных услуг Российской Федерации) для получения разрешения на въезд.

С дополнительной информацией граждане могут ознакомиться по следующей ссылке http://publication.pravo.gov.ru.

ipn.md
  • Сегодня, 07:31
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