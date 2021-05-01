Список с категориями иностранных граждан, в том числе граждан Республики Молдова, имеющих право въезда на территорию РФ, был расширен, сообщает Посольство РМ в России со ссылкой на распоряжение Правительства РФ от 18 мая.
Таким образом, иностранные граждане, у которых есть близкие родственники: супруги, родители, дети, братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки и опекуны, обладатели российского гражданства, могут въезжать в Россию при условии предъявления документа, подтверждающего степень родства или установления опеки. Правило действует и в случае смерти близкого родственника с российским гражданством, передает ipn.md
Кроме того, иностранные граждане, обучающиеся в высших и профессионально-технических учебных заведениях, имеют право въезжать на территорию России при условии, что их списки были переданы учебными заведениями специализированному порталу (портал государственных услуг Российской Федерации) для получения разрешения на въезд.