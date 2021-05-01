В Индии на фоне роста числа случаев поражения пациентов черной плесенью, стала фиксироваться другая грибковая болезнь - белая плесень. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает газета The Times of India.
Как указывает издание,четыре случая заболевания выявлены в больнице Медицинского колледжа города Патна.
По словам специалистов, "белая плесень" представляет большую опасность, чем "черная", передает korrespondent.net.
“Белая плесень остро воздействует на легкие и другие органы, а также ногти, кожу, желудок, почки, мозг. Подобно "черной плесени" эта инфекция также грибковая, которая особенно угрожает больным с диабетом или проходящим лечение от коронавирусной инфекции с подавленной иммунной системой”, - пояснил заведующий кафедрой микробиологии Медицинского колледжа Патны доктор Сингх.
Он уточнил, что при позднем обнаружении такая инфекция может привести к смерти.
Врач также, обратился к пациентам с коронавирусом, чтобы они серьезно отнеслись к "белой плесени" и следили за симптомами.
Издание напоминает, что черная плесень диагностирована у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени принимали стероиды.
“Это заболевание также встречается у пациентов с диабетом, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени”, - говорится в статье.
Случаи грибкового заболевания отмечены в штатах Раджастхан, Телангана, Махараштра, Карнатака, Уттаракханд, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш, Бихар и национальном столичном округе Дели (в который входит Нью-Дели).
Ранее в четверг правительство Индии обратилось к властям штатов страны объявить грибковое заболевание мукормикоз или "черная плесень" эпидемией. korrespondent.net