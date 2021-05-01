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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 14 по 20 мая на территории республики зарегистрировано 189 заявлений и сообщений о преступлениях. По 134 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период был зарегистрирован один угон (подозреваемый установлен), 36 краж (шесть из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано три факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (подозреваемые лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано девять граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано четыре госдолжника.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1427 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 19 водителей, которые были за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлены пять таких водителей, Бендер – четыре, Тирасполя, Слободзейского и Григориопольского районов – по три нарушителя, Дубоссарского района – один.

С 14 по 20 мая на территории республики зарегистрировано четыре пожара: два – в Тирасполе, по одному – в Слободзее и Дубоссарах. В результате взрыва бытового газа, который произошёл в Слободзее, один человек погиб и двое получили травмы. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола.
mvdpmr.org
  • Вчера, 22:14
  • DTV
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