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США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с "Северным потоком - 2"

США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с "Северным потоком - 2"

Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех российских организаций. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении финансового ведомства.

В черный список, как ранее на этой неделе сообщал Госдепартамент, вошли Федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, пишет ТАСС.

При этом ООО "Коксохимтранс", уже находящуюся в санкционных списках США в связи с ситуацией на Украине, добавили и в перечень по строящемуся трубопроводу. Это означает, что, если с организации снимут рестрикции в рамках одного из этих списков, ограничения продолжат действовать против нее в рамках другого.

Соединенные Штаты также приняли решение внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщило в пятницу Министерство финансов США.

Согласно распространенной им информации, в черный список включены суда "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".

tass.ru
  • Вчера, 22:17
  • DTV
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